Boris não poupa Vanessa e resposta deixa colega em choque: «Cada vez me desiludes mais»

No Big Brother Verão, o anfitrião anuncia que dentro da caixa mistério estão perguntas que os vão desafiar a refletir sobre os colegas. Cada um deve responder à questão que lhe calhar em sorte. A pergunta que calha a Ana é: “Quem levava numa road trip?”, ao qual a sua resposta é Vanessa. Boris interrompe e diz que jamais dava a Vanessa, uma vez que a considera preguiçosa. Vanessa afirma que o colega não a conhece e conclui «tu cada vez me desiludes mais».

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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