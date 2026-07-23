VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Boris partilha medidas drásticas por causa da falta de comida

No Big Brother Verão, Boris partilha com os colegas as medidas drásticas impostas pelo anfitrião da casa por causa da falta de comida e gera um clima tenso.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

04:36

Tatiana em lágrimas faz confissão: «Abri o meu coração com ela»

16:52
02:41

«Uma parte da minha vida muito má»: Sara abre o coração com os colegas e testemunho choca

16:34
04:36

Iris dá a sua opinião sobre rumo do jogo e deixa tudo em pratos limpos

16:24
05:23

«No fim isto acaba e...»: Boris desabafa com Sara e Joaquim e faz garantias

16:03
05:33

Sara alerta Joaquim: «Devias ter mais cuidado na maneira que falas»

14:35
03:59

Joaquim objetificou Mariana Sá? Tatiana é direta: «Eu levava a mal»

14:33
Mais Vídeos

Mais Vistos

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Hoje às 11:04
04:54

Completamente destruída, Sara desabafa: «Eu era incapaz de humilhar alguém (...) foi isto a minha vida toda»

Hoje às 01:36

Comoveu o País com a perda da filha. Semanas depois volta a arrepiar: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Ontem às 18:19

Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos

Ontem às 16:22

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Ontem às 12:52
Ver Mais

Notícias

É apresentadora da TVI, mas agora surpreende ao revelar novo projeto... fora da televisão

Há 39 min

Ruth Marlene envolvida em polémica. Filha de 13 anos comove Internet: «É muito fácil julgar por uma fotografia»

Há 47 min

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 4min

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Hoje às 11:04

Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Ontem às 18:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

É apresentadora da TVI, mas agora surpreende ao revelar novo projeto... fora da televisão

Há 39 min

Ruth Marlene envolvida em polémica. Filha de 13 anos comove Internet: «É muito fácil julgar por uma fotografia»

Há 47 min

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 4min

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

Há 1h e 14min

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Hoje às 11:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 4min
03:59

Joaquim objetificou Mariana Sá? Tatiana é direta: «Eu levava a mal»

Há 2h e 33min
02:20

Raquel e Nuno têm conversa inusitada. E a reação dos colegas é hilariante

Há 3h e 4min
02:17

Joana passa-se com a situação de Sara e Afonso critica a postura da colega

Há 3h e 8min
09:33

Troca de acusações. Sara e Miguel envolvem-se numa discussão acesa: «Não tens limites»

Há 3h e 51min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": saiba quem é o mais odiado e o mais adorado!

Há 14 min

Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

Há 54 min

Cândido Pereira fala sobre transformação corporal: "Já lá vão 32 quilos"

Hoje às 13:00

A família aumentou! Inês Morais recebe nova bebé: "Olá, Pilar!"

Ontem às 16:08

Criticado, Cândido Pereira reage: "Não se pode levar a sério"

Ontem às 15:04
Ver Mais Outros Sites