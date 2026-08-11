Boris quebra em lágrimas e mostra-se preocupado com a família

No Big Brother Verão, a noite ficou marcada pela emoção na Casa, depois de Afonso e Vanessa repararem que Boris estava a chorar enquanto os restantes concorrentes já estavam deitados.

No Confessionário, o concorrente continuou em lágrimas e assumiu que «não é aquilo que fez e disse», mostrando-se profundamente afetado por toda a situação.

Mais tarde, no Alpendre, Boris revelou estar triste e preocupado com a família. No Confessionário, confessou sentir-se impotente por não conseguir defendê-los.

De volta ao Jardim, João e Vanessa tentaram aconselhar o colega. Vanessa mostrou-se particularmente determinada e garantiu: «Não descanso enquanto não tirar a Tatiana da Casa». A concorrente deixou ainda claro que não estava a conseguir dormir perante toda a situação.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17