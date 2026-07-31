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Boris sobre Ana Luísa: «O que ela disse é extremamente grave»

Durante o Especial do Big Brother Verão, uma opinião polémica de Ana Luísa sobre Joana gerou revolta. Momentos depois, já no jardim enquanto fumavam, os concorrentes comentaram a situação. Boris acusa a colega de ter dito algo grave sobre Joana.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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