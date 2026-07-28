Boris teme consequências fora da casa e pondera desistir: «Isto não é mais importante que a minha família»

Logo pela manhã, Boris conta a Afonso que cumprimentou Joana e lhe perguntou se continuava chateada. Segundo o concorrente, Joana respondeu apenas que estava a "tirar as suas ilações". Afonso admite compreender a estratégia, mas garante que não agiria da mesma forma.

Entretanto, João Ventura comenta que a decisão da salvação não refletiu apenas a opinião de Raquel e afirma que, se dependesse de si, Miguel seria o próximo a sair.

No alpendre, Nuno elogia Maria Botelho Moniz, afirmando que a apresentadora sabe sempre o que dizer. Sara concorda e considera que apenas não entende as suas palavras quem não quer.

Mais tarde, Tatiana aconselha Boris a distanciar-se um pouco da situação e a proteger a sua vida pessoal. O concorrente acredita que as imagens exibidas tiveram como objetivo expô-lo e admite que, se for necessário, poderá abandonar o programa, deixando claro que a família continua a ser a sua prioridade.

Ao mesmo tempo, Sara tenta fazer Joana refletir sobre as palavras de Boris, garantindo que, se fosse Nuno a agir daquela forma, lhe diria que a amizade entre ambos não existia. Joana questiona então o que Sara faria se ele justificasse a atitude apenas para proteger a própria posição no jogo, ao que a concorrente responde que ninguém precisa de prejudicar outro colega para salvar a própria pele.