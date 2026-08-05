Boris teme o que o espera cá fora e faz desabafo surpreendente

No Big Brother Verão, Boris abriu-se com Nuno e confessou que uma das suas maiores preocupações é o que espera quando esta aventura terminar.

Nuno sublinha que, na sua ótica, o colega não fez nada que o prejudique. Apesar de concordar, Boris reflete que pode ter havido uma ou outra atitude que pode ter sido mal interpretada, por isso acredita que terá de estar psicologicamente preparado para o que vier. Por ter consciência de que desperta emoções fortes no público, assume que é "o tipo de pessoa que tanto podem gostar muito, como odiar".

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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