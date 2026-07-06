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Boris toma decisão importante e esta foi a reação de João Ventura

No Big Brother Verão 2026, Boris aplica o seu «poder da troca» e escolhe João Ventura. Contudo, o que ele não sabia é que a decisão também o ia influenciar. 

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