Brincadeira acaba mal. Atitude de Boris e Nuno deixa Sara em lágrimas

No Big Brother Verão, Sara confronta Nuno e pergunta-lhe se foi ele quem pós uma mosca no seu desmaquilhante, mas Nuno nega. Momentos antes, Nuno e Boris colocam mosca no desmaquilhante da colega. Mais à frente, Tatiana confronta Nuno e atira “se não foste tu, dá-lhe um beijo” e Nuno tenta beijar a amiga, mas acaba por recuar. Nuno e Boris provocam Sara e a colega encharca as camas dos rapazes. Por fim, já deitada, Sara acaba por chorar e diz que não tolera mentiras.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16