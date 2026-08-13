«Brincar é no parque»: Miguel reage às acusações dos colegas

No Big Brother Verão, Miguel reage às críticas e acusações dos colegas de uma forma bastante tranquila.

O concorrente frisa que não está a fazer nada para desestabilizar os colegas e não tem brincado com o assunto, ao contrário que têm vindo a insinuar.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17