«Brincar é no parque»: Miguel reage às acusações dos colegas

No Big Brother Verão, Miguel reage às críticas e acusações dos colegas de uma forma bastante tranquila.
O concorrente frisa que não está a fazer nada para desestabilizar os colegas e não tem brincado com o assunto, ao contrário que têm vindo a insinuar.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17