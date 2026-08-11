"Bros" fazem convite inesperado a João Ventura. Veja a reação do concorrente

No Big Brother Verão, João Ventura convida Boris, Nuno e Afonso a serem entrevistados para o seu talk show.

O tema é: Porque é que João Ventura nunca se juntou ao grupo dos "bros"? Os concorrentes justificam-se dizendo que o concorrente tem um tipo de jogo muito próprio e uma postura que não o permite pertencer a um grupo, no entanto, terminam a entrevista com um convite ao concorrente.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17