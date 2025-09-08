VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»

No «Dois às 10», Bruna partilha os planos que ficaram depois da sua experiência no Big Brother Verão e revela a tatuagem que promete fazer para marcar esta fase inesquecível da sua vida.

  • Ontem às 13:23
