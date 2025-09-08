No «Dois às 10», Bruna partilha os planos que ficaram depois da sua experiência no Big Brother Verão e revela a tatuagem que promete fazer para marcar esta fase inesquecível da sua vida.
11:24
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
Ontem às 13:23
02:05
Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final
Há 1h e 27min
03:43
Momento hilariante: As imagens imperdíveis da massagem de Catarina Miranda a Viriato Quintela
Há 1h e 38min
06:14
Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas
Há 1h e 43min
06:17
Viriato Quintela recorda percurso no Big Brother Verão e deixa declaração comovente
Há 1h e 50min
03:30
Viriato Quintela emociona com cápsula do tempo repleta de memórias marcantes
Há 1h e 59min
06:21
Catarina Miranda fala em planos sérios com Afonso Leitão fora da casa mais vigiada do País
Há 2h e 4min
03:15
Catarina Miranda abre o coração a Afonso Leitão: «Eu estou tão apaixonada (…) Pensava que também estavas»
Há 2h e 13min
05:26
Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»
Há 2h e 29min
04:49
Jéssica Vieira enfrenta Catarina Miranda com frase demolidora: «O mundo não gira à volta da Miranda»
Ontem às 19:59
04:05
Viriato Quintela rasga Catarina Miranda: «Só demonstrou o mesquinha que ela é»
Ontem às 19:50
02:41
Finalistas testam novo jardim e tensão explode: «Dois contra dois»
Ontem às 19:44
02:52
Viriato Quintela expõe rivais e denuncia ‘massacre’ contra Bruna
Ontem às 19:36
07:45
Viriato Quintela revela como quer ser recordado na história do programa e gera discórdia
Ontem às 19:27
04:46
Rumo à final, Jéssica Vieira garante: «Consegui dar a volta por cima»
Ontem às 19:16
08:50
«Cara da edição»? Catarina Miranda quer ser lembrada como a protagonista do Big Brother Verão
Ontem às 18:55
07:15
Afonso Leitão revela como quer ser lembrado após o final do Big Brother Verão
Ontem às 18:44
02:54
Emoções ao rubro! Catarina Miranda chora com a aproximação da final e receia afastamento de Afonso Leitão
Ontem às 18:34
02:09
«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira
Ontem às 18:23
04:18
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»
Ontem às 18:14
02:50
Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»
Ontem às 17:34
03:04
Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende
Ontem às 16:58
06:28
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela
Ontem às 16:19
02:31
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo
Ontem às 15:56
03:37
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
Ontem às 15:16
01:26
Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira
Ontem às 15:02
01:10
«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso
Ontem às 14:40
01:16
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Ontem às 14:32
03:03
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»
Ontem às 14:09
03:57
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»
Ontem às 13:09
05:26
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão
Ontem às 13:07
04:41
Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante
Ontem às 12:49
02:24
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
Ontem às 12:45
02:24
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
Ontem às 12:40
07:48
Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música...
Ontem às 12:29
01:21
Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas
Ontem às 12:28
03:56
«Morreu pouco tempo depois»: Viriato em lágrimas ao olhar para um objeto que ofereceu ao pai
Ontem às 12:23
02:12
«És a única pessoa no mundo que me trata bem»: Emocionado com objeto pessoal, Viriato partilha memória única
Ontem às 12:03
01:04
Enquanto Miranda revela o seu 'momento favorito' com Afonso, este surpreende: «Não foi nenhum»
Ontem às 11:52
01:24
Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca»
Ontem às 11:28
01:42
A frase polémica de Daniela Ventura que gerou o caos na casa mais vigiada do País
Ontem às 11:21
00:54
Filho de Maria Botelho Moniz segue os passos da mãe em televisão. O vídeo mais fofo dos bastidores da gala
Ontem às 11:17
02:14
«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'
Ontem às 11:11
03:56
Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura
Ontem às 11:03
01:45
«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica
Ontem às 10:48
07:54
Todos os finalistas merecem vencer o Big Brother Verão? Comentadores não deixam nada por dizer
Ontem às 10:45
01:12
Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?
Ontem às 10:31
12:59
Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»
Ontem às 10:26
01:20
Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo
Ontem às 10:22
06:57
Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI
Ontem às 10:06
02:21
Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»
Ontem às 09:57
01:20
«Tu nunca vais chegar sequer aos meus calcanhares»: Miranda está segura que vence o BB Verão?
Ontem às 09:33
02:12
Viriato reage a 'tacada' de Miranda: «E temos aqui a Jéssica linda e maravilhosa, líder...»
Ontem às 09:25
02:12
Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»
Ontem às 09:22
01:53
Implacável com Viriato, Miranda deixa ameaça no ar?: «Esta semana tratarei do resto»
Ontem às 09:07
01:02
«Estou aqui toda furada (...) se há pessoa que merece estar aqui sou eu»: Miranda aliviada com expulsão de Bruna
Ontem às 08:52
01:00
«Vocês eram odiados por todo um país»: Miranda vira-se para Jéssica e recorda dois concorrentes do Secret Story
Ontem às 08:47
01:55
A casa do Big Brother acabou de encolher novamente: Bem-vindos ao Kids Club BB!
Ontem às 08:33
02:11
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
Ontem às 08:15
01:28
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
Ontem às 01:06
02:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Ontem às 00:56