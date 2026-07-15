«Burrice (...) sem mim não tinhas canal»: Sara é implacável após escolha de Pedro

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica Pedro assume a Sara que era a ela quem escolhia para expulsar devido ao facto de considerar os restantes colegas amigos. Sara faz um reparo ao colega, alegando que não estão no jogo pelas amizades. E que caso ela fosse embora, ele próprio perdia o protagonismo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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