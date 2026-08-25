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Cadeira Quente aquece! Sara sente-se traída pelos colegas e a discussão explode

A Cadeira Quente começa com Sara a recordar um dos momentos que mais a incomodou dentro da Casa. A concorrente confessa ter-se sentido muito mal ao perceber que os colegas estavam a conspirar contra ela e a comparar a sua relação com Boris à de Fanny e João Mota.

Sara acusa ainda os colegas de terem falado «nas costas», por não terem tido coragem para abordar diretamente a situação consigo. A concorrente garante que esperava mais frontalidade por parte dos colegas, sobretudo de Boris, tendo em conta a proximidade que mantém com ele.

O tema acaba por dar origem a uma nova picardia entre Boris e Tatiana. Boris acusa a colega de manipulação e afirma que Tatiana é a única pessoa dentro da Casa que não consegue manipular.

A afirmação gera tensão entre os dois concorrentes e dá início a mais um momento de confronto durante a Cadeira Quente.

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