Cansada das criticas dos colegas ao "namorado", Mariana Sá afirma: «Ele só tem que me encantar a mim»

No Big Brother Verão, Mariana Sá defende Miguel durante a dinâmica. Os concorrentes garantem que não conseguem chegar-se junto do colega e que ele apenas passa tempo com a "namorada". Mariana Sá cansa-se dessas opiniões e afirma que Miguel só a tem que encantar a ela.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16