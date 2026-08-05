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Cansada das criticas dos colegas ao "namorado", Mariana Sá afirma: «Ele só tem que me encantar a mim»

No Big Brother Verão, Mariana Sá defende Miguel durante a dinâmica. Os concorrentes garantem que não conseguem chegar-se junto do colega e que ele apenas passa tempo com a "namorada". Mariana Sá cansa-se dessas opiniões e afirma que Miguel só a tem que encantar a ela.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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