Cansada dos comentários dos colegas, Ana Luísa lança indireta: «Eu jogo com menos cartas»

No Big Brother Verão, Ana Luísa não poupa as palavras para responder às provocações dos colegas. A concorrente sente que está em desvantagem desde o início e assume que se eles jogam "com o baralho todo", ela não tem "tantas cartas". Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!