Cansada dos comentários dos colegas, Ana Luísa lança indireta: «Eu jogo com menos cartas»

No Big Brother Verão, Ana Luísa não poupa as palavras para responder às provocações dos colegas. A concorrente sente que está em desvantagem desde o início e assume que se eles jogam "com o baralho todo", ela não tem "tantas cartas". Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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