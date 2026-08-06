Caos total! Após falta de bens-essenciais, concorrentes negoceiam trocas

No Big Brother Verão, a falta de café voltou a gerar polémica. Afonso pergunta quem quer uma bebida sem perceber que já não há cápsulas, e acaba por confessar a João que tem duas escondidas só para si. A situação revolta Mariana Sá, à qual Sara também se junta, enquanto isso, Mariana aproveita uma ida à casa de banho para esconder um rolo de papel higiénico.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16