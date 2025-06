Carina Frias esclarece afastamento de Luís Gonçalves: «Eu não vou por conveniências!»

No «Dois às 10», Carina Frias esclareceu o seu afastamento de Luís Gonçalves, colega do «Big Brother». De forma frontal, Carina deixou claro que a decisão não foi tomada por impulso, mas sim por uma questão de princípios: «Eu não vou por conveniências!». A ex-concorrente explicou o que motivou o distanciamento e garantiu que prefere manter-se fiel a si mesma, mesmo que isso implique romper com algumas ligações dentro da casa mais vigiada do país.