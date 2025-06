Carina Frias reage a comunicado de ex-namorado a desmentir a sua «Curva da Vida»

No «Dois às 10», Carina Frias reagiu ao comunicado divulgado pelo seu ex-namorado, que contestou publicamente os factos partilhados por ela durante a sua «Curva da Vida» no «Big Brother». Carina defendeu a sua versão dos acontecimentos e garantiu que tudo o que relatou foi vivido por ela na primeira pessoa. A ex-concorrente mostrou-se desapontada com a atitude do ex-companheiro, sublinhando que o objetivo da sua partilha nunca foi atacar ninguém, mas sim dar voz à sua verdade.