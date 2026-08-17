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Carlos Sousa revela fim da relação e pede: «Não me mandem prints»

Carlos Sousa recorreu às stories do Instagram para esclarecer a situação e deixar um pedido aos seguidores: «Venho fazer um comunicado (...) muita gente sabe que eu estava numa relação que não existe mais, há pelo menos uma semana que já não existe», revelou Carlos Sousa, deixando claro que a separação aconteceu recentemente.

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