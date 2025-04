Carolina e Diogo: Primeiro beijo no «Big Brother» incendeia debate em direto!

No «Dois às 10», os comentadores analisaram o primeiro beijo entre Carolina e Diogo, que marcou esta edição do "Big Brother". A rapidez com que o romance se desenvolveu gerou diferentes opiniões, com alguns considerando que Carolina se apaixonou perdidamente, enquanto outros levantaram a hipótese de ser estratégia. A discussão aqueceu o estúdio, com Cláudio Ramos defendendo que os concorrentes devem viver a experiência plenamente, dado o prémio envolvido. A conversa abordou ainda o envolvimento de Carolina com outra pessoa fora da casa e a forma como a mãe reagiu ao novo romance. Saiba mais em TVI Player