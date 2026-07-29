Depois do Especial, Bernardina e Diana entregam objetos aos concorrentes. Ao Boris, Bernardina dá uma pá “para quem se está a enterrar” e fazem um conjunto de perguntas ao concorrente sobre o seu jogo e os seus comportamentos com Joana. Calmamente, Boris tenta defender-se e as capitãs colocam em causa a sua postura paternal para com Joana, afirmando mesmo que pode ter sentimentos pela colega. Boris acaba por falar da maneira como as convidadas estão a falar com ele “cheias de peito”, mas Diana esclarece que não é um ataque.
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Casado há 18 anos e próximo de concorrente. Diana Lopes arrasa postura de Boris
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