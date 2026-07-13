Mariana Sá e Miguel chegam ao Quarto Secreto mas encontram apenas isso… um quarto, com uma manta, 2 copos de água e 3 pacotes de bolachas de água e sal. Ao tirar a venda, Mariana fica em choque e acaba por comer umas bolachas. Miguel diz que só sente falta de uma cama e o Anfitrião lembra que só pediram um quarto. Mariana diz que isto só pode ser a gozar e culpa Miguel do sucessido. O colega responde que não pediu uma cama pois nunca viu um quarto sem uma cama. Miguel faz a “cama” com o cobertor que têm disponível mas Mariana mostra-se revoltada, tira o cobertor e garante que não vai dormir ali. No fim, ficam os dois agarrados e Mariana afirma que parece que estão “a pedir” na rua.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Casal do Big Brother conquista noite no quarto secreto. E estas são as imagens
Últimos vídeos
Últimos vídeos
06:17
Casal do Big Brother conquista noite no quarto secreto. E estas são as imagens
Ontem às 19:39
03:10
Quem abandona a casa no próximo domingo? Conheça os cinco nomeados
Há 3h e 23min
04:25
«Não estou aqui para magoar ninguém»: Nuno nega futura relação com Raquel
Há 3h e 27min
06:44
Raquel tem duas caras? Tatiana ataca a concorrente em direto e Sara junta-se à colega
Há 3h e 33min
02:08
«Não me quero meter na vossa intimidade mas...»: Maria Botelho Moniz faz pergunta a Mariana Sá e Miguel e a resposta impressiona
Há 3h e 42min
01:57
«Para quieto!»: Miguel fica irrequieto ao chegar ao quarto secreto e Mariana Sá reage
Há 3h e 44min
06:55
«Isto é um jogo!»: Após debate com Vanessa, João discorda da concorrente
Há 3h e 46min
01:38
«Está te a dar graxa»: Vanessa perde a cabeça e deixa alerta a Tatiana
Há 3h e 55min
07:32
Amigas de Miguel garantem sobre proximidade a Mariana Sá: «Ele está a jogar»
Ontem às 19:46
03:19
Joana lança boato de que Pedro tem interesse em concorrente "comprometida" com outro jogador
Ontem às 19:07
01:41
Irmã de Nuno reage a "relação" com Raquel. E não poupa nas críticas: «Tóxica»
Ontem às 18:53
03:04
As imagens que faltavam. Nuno coloca um "ponto final" com Raquel e conta tudo a Sara
Ontem às 18:45
04:57
Cada vez mais próximos, Sara enche Nuno de beijos
Ontem às 18:27
07:18
Vanessa grita com Sara e as duas envolvem-se num confronto frente a frente
Ontem às 18:11
12:17
Tatiana reage a críticas: «Eu ocupo muito espaço»
Ontem às 17:48
05:59
Concorrente é acusado de ser "o mais arrogante". E reage às acusações
Ontem às 17:31