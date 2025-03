Casamentos que marcaram o Big Brother: Recordamos as histórias de amor de Célia e Telmo, Marta e Marco, e Verónica e Sérgio

No «Dois às 10», revisitamos alguns dos casamentos mais memoráveis do Big Brother, incluindo o de Célia e Telmo, Marta e Marco, e Verónica e Sérgio. O programa relembrou os momentos marcantes destas cerimónias e como estes casais se conheceram no reality show. Célia e Telmo partilharam que continuam a ser reconhecidos devido à sua participação no programa, e a dificuldade que Alexandre, o filho mais velho, sentiu por ser "o filho do Telmo e da Célia".