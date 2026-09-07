No Big Brother All Stars, durante o almoço, Catarina Miranda confessa uma "crush" num famoso cantor português. Veja aqui as reações dos colegas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Miranda confessa "paixoneta". E é um cantor português bem conhecido
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:57
Catarina Miranda confessa "paixoneta". E é um cantor português bem conhecido
Há 2h e 1min
13:19
Catarina Miranda e Diogo Marcelino arrasam Francisco Monteiro pelas costas: «É um frustrado»
Há 7 min
04:40
Arrependida? Catarina Miranda recorda fim de namoro com Afonso Leitão: «Se eu fizesse diferente, tínhamos ficado amigos...»
Há 57 min
06:10
Catarina Miranda quebra silêncio sobre alegado "novo amor" de Afonso Leitão
Há 1h e 20min
10:10
Catarina Miranda desabafa sobre fim de relação com Afonso Leitão. E há um pormenor que deixa Jéssica e Helena incrédulas
Há 1h e 26min
03:23
«Nunca podes pensar que uma pessoa que fez mal a outra te vai tratar diferente»: Helena Isabel é direta com Catarina Miranda
Há 1h e 37min
09:02
Primeiro casal da casa a formar-se? Catarina Miranda "já vê chama"
Há 2h e 19min
02:37
Catarina Miranda critica decisão de Miguel Vicente: «Escolheste estupidamente...»
Há 2h e 51min
04:13
Francisco Monteiro recorda o confronto noturno que teve com Diogo Marcelino: «Estou com medo»
Há 3h e 2min
04:11
Miguel Vicente revela atitude de Catarina Miranda antes de entrarem na Casa: «Mandou-me umas mensagens...»
Há 3h e 18min
05:19
Miguel Vicente relata: «Recebi ameaças de rapto do meu filho»
Há 3h e 24min
04:03
Miguel Vicente fala sobre Zaza: «A personalidade do Francisco não dá com a minha»
Há 3h e 30min
02:50
Concorrentes consideram Catarina Miranda como sendo uma "planta": «Anda atrás do Monteiro»
Há 3h e 34min
04:11
Miguel Vicente magoado com comentário de Teresa Silva sobre o físico: «Até fiquei com lágrimas nos olhos»
Há 3h e 36min
03:40
Em confronto com Catarina Miranda e Teresa Silva, David Maurício revolta-se: «Vou-me já embora»
Há 3h e 40min
08:00
Catarina Miranda quer tréguas com Luís, mas não parece ser recíproco «Ainda vamos caminhar lado a lado»
Hoje às 11:41