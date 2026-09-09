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Catarina Miranda desfaz-se em lágrimas com palavras de David Diamond: «Ele é mesmo indelicado comigo»

No Big Brother All Stars, Miranda provoca Monteiro com um comentário sobre "sempre ter querido ser cunhada da Cristina". Monteiro não gosta da piada, mas Miranda insiste, dizendo que ele anda sempre rodeado de um "secretariado", e remata chamando-lhe charmoso. Miguel comenta que Miranda pode acabar por se convencer de que está apaixonada por Francisco, lembrando que este já está comprometido. No confessionário, Miranda chora e desabafa que David Diamond foi indelicado consigo. Já no quarto, confidencia a Teresa que ainda nutre sentimentos por Afonso.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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