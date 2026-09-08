Catarina Miranda e Luís entram em confronto aceso e há uma acusação inesperada

No Big Brother All Stars, Catarina Miranda já frisou que não gosta da postura de Luís durante as discussões. Depois de mais um confronto, acusou-o de ser agressivo e machista. Ao mesmo tempo, na cozinha, Monteiro explica ao David Diamond o que aconteceu ontem à noite com Diogo Marcelino. O último acaba por entrar na divisão e os dois picam-se. Veja o momento.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13