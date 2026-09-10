Durante o Especial do Big Brother All Stars, na cozinha, Miguel criticou o conteúdo, o tom e a forma como Francisco Monteiro se expressa, considerando que a postura do concorrente acaba por lhe retirar razão. Miranda entrou na conversa e envolveu-se num bate-boca com Zaza, enquanto Teresa saiu em defesa de Monteiro. A concorrente afirmou que, se revelasse o «telefonema mágico» que teve com Monteiro e com a namorada, as pessoas poderiam deixar de se posicionar da mesma forma. Francisco Monteiro considerou a atitude «nojenta». Mais tarde, no Jardim, Miranda não conteve as lágrimas e acabou por revelar o conteúdo do telefonema que teve com Monteiro no exterior.
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Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem
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Catarina Miranda entra em confronto com Francisco Monteiro e revela polémico telefonema que fizeram antes de entrarem
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