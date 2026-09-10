Catarina Miranda faz afirmação polémica e a casa reage em direto: «Só eu e o Miguel...»

No Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz confronta os concorrentes sobre o que se caos que se instalou na casa. Catarina Miranda começa por dizer que o que desencadeou a sua discussão com Francisco Monteiro foi a sua “alma suja”. No entanto, não é isto que faz com que a discussão suba de tom, os concorrentes intervém quando Miranda frisa que apenas ela e Miguel são os concorrentes que estão ao nível de Francisco Monteiro. Saiba o que aconteceu a seguir.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13