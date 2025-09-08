No «Dois às 10», Catarina Miranda esteve em destaque e acabou por gerar uma troca intensa de opiniões entre Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, que discordaram em direto sobre as participações anteriores da concorrente do Big Brother.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI
- Ontem às 10:06
Últimos vídeos
Últimos vídeos
06:57
Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI
Ontem às 10:06
02:05
Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final
Há 1h e 40min
03:43
Momento hilariante: As imagens imperdíveis da massagem de Catarina Miranda a Viriato Quintela
Há 1h e 51min
06:14
Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas
Há 1h e 56min
06:17
Viriato Quintela recorda percurso no Big Brother Verão e deixa declaração comovente
Há 2h e 3min
03:30
Viriato Quintela emociona com cápsula do tempo repleta de memórias marcantes
Há 2h e 12min
06:21
Catarina Miranda fala em planos sérios com Afonso Leitão fora da casa mais vigiada do País
Há 2h e 17min
03:15
Catarina Miranda abre o coração a Afonso Leitão: «Eu estou tão apaixonada (…) Pensava que também estavas»
Há 2h e 26min
05:26
Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»
Há 2h e 42min
04:49
Jéssica Vieira enfrenta Catarina Miranda com frase demolidora: «O mundo não gira à volta da Miranda»
Ontem às 19:59
04:05
Viriato Quintela rasga Catarina Miranda: «Só demonstrou o mesquinha que ela é»
Ontem às 19:50
02:41
Finalistas testam novo jardim e tensão explode: «Dois contra dois»
Ontem às 19:44
02:52
Viriato Quintela expõe rivais e denuncia ‘massacre’ contra Bruna
Ontem às 19:36
07:45
Viriato Quintela revela como quer ser recordado na história do programa e gera discórdia
Ontem às 19:27
04:46
Rumo à final, Jéssica Vieira garante: «Consegui dar a volta por cima»
Ontem às 19:16
08:50
«Cara da edição»? Catarina Miranda quer ser lembrada como a protagonista do Big Brother Verão
Ontem às 18:55
07:15
Afonso Leitão revela como quer ser lembrado após o final do Big Brother Verão
Ontem às 18:44
02:54
Emoções ao rubro! Catarina Miranda chora com a aproximação da final e receia afastamento de Afonso Leitão
Ontem às 18:34
02:09
«Alguém que para se elevar tem de diminuir o outro»: Catarina Miranda é arrasada por Jéssica Vieira
Ontem às 18:23
04:18
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»
Ontem às 18:14
02:50
Jéssica Vieira deixa conselho irónico a Viriato Quintela: «Casa com uma…»
Ontem às 17:34
03:04
Catarina Miranda promete beijos «do Olimpo» a Afonso Leitão e a reação do concorrente surpreende
Ontem às 16:58
06:28
«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela
Ontem às 16:19
02:31
Jéssica Vieira defende vitória do ex-namorado. Saiba o motivo
Ontem às 15:56
03:37
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»
Ontem às 15:16
01:26
Catarina Miranda lança elogio improvável a Jéssica Vieira
Ontem às 15:02
01:10
«Serás sempre especial para mim»: Viriato dedica palavras bonitas a Afonso
Ontem às 14:40
01:16
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Ontem às 14:32
03:03
A história do 'nojo' de Miranda por Jéssica volta a ser tema: «Não é o meu piercing, sou eu»
Ontem às 14:09
11:24
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
Ontem às 13:23
03:57
Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»
Ontem às 13:09
05:26
«Se a Miranda não estivesse ao lado dele, ia perder-se»: a opinião de Bruna sobre Afonso Leitão
Ontem às 13:07
04:41
Cláudio Ramos faz a sua imitação de Bruna à frente da própria. A reação é hilariante
Ontem às 12:49
02:24
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
Ontem às 12:45
02:24
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta
Ontem às 12:40
07:48
Concerto praticamente vazio quase afastou Bruna da música...
Ontem às 12:29
01:21
Num momento de grande emoção e apesar da rivalidade, Afonso abraça um Viriato em lágrimas
Ontem às 12:28
03:56
«Morreu pouco tempo depois»: Viriato em lágrimas ao olhar para um objeto que ofereceu ao pai
Ontem às 12:23
02:12
«És a única pessoa no mundo que me trata bem»: Emocionado com objeto pessoal, Viriato partilha memória única
Ontem às 12:03
01:04
Enquanto Miranda revela o seu 'momento favorito' com Afonso, este surpreende: «Não foi nenhum»
Ontem às 11:52
01:24
Jéssica para Miranda: «Mentirosa, és. Ainda ontem estavas a mentir com todos os dentes que tens na boca»
Ontem às 11:28
01:42
A frase polémica de Daniela Ventura que gerou o caos na casa mais vigiada do País
Ontem às 11:21
00:54
Filho de Maria Botelho Moniz segue os passos da mãe em televisão. O vídeo mais fofo dos bastidores da gala
Ontem às 11:17
02:14
«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'
Ontem às 11:11
03:56
Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura
Ontem às 11:03
01:45
«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica
Ontem às 10:48
07:54
Todos os finalistas merecem vencer o Big Brother Verão? Comentadores não deixam nada por dizer
Ontem às 10:45
01:12
Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?
Ontem às 10:31
12:59
Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»
Ontem às 10:26
01:20
Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo
Ontem às 10:22
02:21
Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»
Ontem às 09:57
01:20
«Tu nunca vais chegar sequer aos meus calcanhares»: Miranda está segura que vence o BB Verão?
Ontem às 09:33
02:12
Viriato reage a 'tacada' de Miranda: «E temos aqui a Jéssica linda e maravilhosa, líder...»
Ontem às 09:25
02:12
Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»
Ontem às 09:22
01:53
Implacável com Viriato, Miranda deixa ameaça no ar?: «Esta semana tratarei do resto»
Ontem às 09:07
01:02
«Estou aqui toda furada (...) se há pessoa que merece estar aqui sou eu»: Miranda aliviada com expulsão de Bruna
Ontem às 08:52
01:00
«Vocês eram odiados por todo um país»: Miranda vira-se para Jéssica e recorda dois concorrentes do Secret Story
Ontem às 08:47
01:55
A casa do Big Brother acabou de encolher novamente: Bem-vindos ao Kids Club BB!
Ontem às 08:33
02:11
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
Ontem às 08:15
01:28
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
Ontem às 01:06
02:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Ontem às 00:56