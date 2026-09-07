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Catarina Miranda quer tréguas com Luís, mas não parece ser recíproco «Ainda vamos caminhar lado a lado»

No primeiro dia após a estreia do Big Brother All Stars, os concorrentes acordam com vontade de debater. Tudo isto após uma cadeira quente intensa, marcada por vários confrontos. Durante a manhã, Catarina Miranda e Luís trocam as primeiras farpas do dia.

Está no ar o Big Brother All Stars...

O Big Brother All Stars reúne antigos concorrentes de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Com personalidades marcantes, histórias já conhecidas do público e experiências distintas, não há espaço para plantas e apenas são aceites os melhores dos melhores. Os concorrentes voltam a enfrentar o desafio de viverem juntos, sob vigilância permanente, enquanto disputam o prémio final.

Nesta edição, antigos protagonistas do universo Big Brother e de outros formatos de reality show reencontram-se numa experiência que promete novas alianças, estratégias, conflitos e momentos de emoção. Mais experientes e conhecedores das dinâmicas deste tipo de programas, os concorrentes entram em jogo com diferentes objetivos, mas com uma ambição em comum: chegar o mais longe possível e conquistar a vitória.

O Big Brother All Stars é apresentado por Maria Botelho Moniz e marca o regresso de vários rostos que já fizeram parte da história dos reality shows da TVI.

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