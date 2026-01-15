No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes conversam com Catarina Miranda sobre a sua vida pessoal e a relação de cumplicidade que mantém com Afonso Leitão, que conheceu como finalista do «Big Brother Verão» em 2025.
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
- Hoje às 10:58
