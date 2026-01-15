No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes conversam com Catarina Miranda sobre um dos maiores apoios (e surpresas) do seu percurso mediático: a sua avó, Rosário.
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
- Hoje às 10:50
