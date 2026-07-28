No «Dois às 10», Catarina Quintas que fala pela primeira vez em televisão sobre o fim do namoro com Norberto Gonçalves. A relação que durou apenas dois meses e Catarina explica o porquê e aponta os ciúmes como a principal causa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:45
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
Hoje às 10:01
06:16
Boris teme consequências fora da casa e pondera desistir: «Isto não é mais importante que a minha família»
Há 41 min
03:19
Finalmente a sós! Miguel e Mariana Sá vivem noite de paixão
Há 48 min
04:57
Depois do Especial, Boris e Joana voltam a aproximar-se e geram reações na casa
Há 54 min
03:39
Joana admite erro nas nomeações e Sara responde às acusações sobre os boatos
Há 1h e 0min
03:05
Clima de tensão! Tatiana enfrenta Vanessa após polémica dos boatos
Há 1h e 3min
03:42
João Ventura no centro da polémica: Sara acusa-o de se aproximar dos colegas por estratégia
Há 1h e 7min
04:36
Almoço do Líder aquece! Sara acusa Joana de alimentar a polémica e Tatiana faz esclarecimento
Há 1h e 15min
02:08
Depois de ameaçar desistir, Boris esclarece polémica do avião com Joana
Há 1h e 33min
03:35
Avião para Boris e Joana gera confusão no Big Brother Verão: As imagens completas da polémica que abalou a casa
Há 1h e 46min
05:51
Afinal o que dizia o polémico avião de Boris e Joana? Nós revelamos toda a mensagem
Há 1h e 56min
03:12
Diana Lopes e Bernardina preparam-se para entrar no Big Brother Verão
Há 2h e 0min
03:16
Afonso e Mariana Sá desrespeitam uma regra e são sancionados pelo Big Brother
Há 3h e 28min
08:00
Emocionante! Afonso sensibilizado ao receber elogios dos colegas
Há 3h e 40min
10:11
Animos exaltados entre Mariana Sá e Tatiana: «Mas vais te calar!?»
Hoje às 16:21
03:12
João Ventura passa-se com Tatiana: «Só te enterras»
Hoje às 16:15