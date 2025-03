No «Dois às 10», Célia e Telmo, o primeiro casal de um reality show em Portugal, recordaram a sua experiência no «Big Brother» em 2000. O casal, que se apaixonou dentro da casa, partilhou como foi viver sob o olhar atento do público e como a sua relação evoluiu após o programa. Atualmente, o casal tem dois filhos. Célia recorda Zé Maria, o grande vencedor. Saiba mais em TVI Player