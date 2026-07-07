Choque total! “Invisíveis da Casa” reagem a escolhas dos nomeados e descobrem que estão em risco de expulsão

No Big Brother Verão, depois de Tatiana, Sara e João Ventura terem selecionado os invisíveis da casa, os concorrentes reagiram à seleção e perceberam que estão em risco. O momento foi tenso.

Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 14

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!