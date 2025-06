Cláudio Ramos afirma: «Eu ganhava este programa, metia-os todos a um canto!»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentam a prestação de Luís no programa "Big Brother". Cláudio Ramos destaca que o grande problema do Luís é ser "teimoso" e querer levar as "coisas à frente". Cristina Ferreira elogia o vencedor, considerando que a sua prestação foi inesquecível e marcante. A apresentadora reforça que Luís será sempre lembrado como uma das figuras mais marcantes do programa, sendo comparado a outros participantes como o Savat. A forma como interagiu com os outros concorrentes foi uma das razões que contribuiu para que se destacasse.

Saiba mais em TVI Player