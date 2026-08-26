No “Dois às 10”, Cláudio Ramos conta o alerta que recebeu de um médico sobre o consumo de sal e revela a preocupação que o levou a mudar alguns hábitos.
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Cláudio Ramos conta alerta que recebeu de médico: “Ia morrendo”
- Dois às 10
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Cláudio Ramos conta alerta que recebeu de médico: “Ia morrendo”
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