No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão para uma conversa sobre tudo o que mudou desde a sua participação no “Secret Story – Desafio Final”.
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Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”
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