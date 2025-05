Cláudio Ramos impressionado com mudança de vida de Liliana Almeida: «Como assim?»

No «Dois às 10», Liliana Almeida partilha a sua nova vocação: cura energética através do som. Cláudio Ramos conversa com a convidada sobre a sua jornada espiritual e como esta a ajuda a lidar com as dores do mundo, encontrando o seu centro e equilíbrio. A convidada explica como a sua experiência pessoal a levou a ajudar os outros através da terapia do som. Saiba mais em TVI Player