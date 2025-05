Cláudio Ramos reage a esclarecimento de Jéssica Maria: «Está a dizer que a Joana Diniz condicionou a vossa relação?»

No «Dois às 10», Jéssica Maria continua ao telefone com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira a esclarecer a polémica em que se viu envolvida após o término de relação com o ex-marido de Joana Diniz. Jéssica Maria acaba por tecer algumas críticas à ex-concorrente do Secret Story. Saiba mais em TVI Player