Cláudio Ramos repreende amigos dos nomeados do «Big Brother Verão»: «Não gosto nada que digam isso»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos mostrou-se firme ao repreender os amigos dos nomeados do «Big Brother Verão», após comentários que, segundo ele, desvalorizavam o percurso dos concorrentes.
- Hoje às 10:31
06:52
03:07
Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende
Há 1h e 26min
04:41
Afonso Leitão lança pergunta provocadora após prova falhada: «Fomos nós que demos as 36 falhas?»
Há 1h e 38min
04:34
Tensão na casa! Partida durante prova semanal leva Catarina Miranda a quebrar regras
Há 1h e 46min
01:40
«Faz-se muito de vítima»: Cândido Pereira dá opinião polémica sobre concorrente
Há 1h e 53min
04:47
«Senti-me desconfortável»: Ana Duarte fala sem rodeios
Há 1h e 58min
02:02
Momento Hilariante: Big Brother «ignora o óbvio» e prende concorrentes no confessionário
Há 2h e 35min
05:33
Happy Hour no Big Brother Verão: Os brindes que ninguém estava à espera
Há 2h e 37min
05:05
Inédito! Kina e Catarina Miranda cozinham juntas e o desfecho surpreende
Há 2h e 45min
02:44
Inês Morais admite: «A Jéssica consegue calar a Miranda muitas vezes»
Há 2h e 51min
04:18
Momento de emoção: ex-concorrente entra de surpresa e toca o coração da casa
Há 3h e 9min
03:59
Kina atinge limite após o almoço dos nomeados: «Estou exausta»
Há 3h e 23min
10:01
Quem será o próximo a sair? Jéssica Vieira e Viriato Quintela fazem as suas apostas
Há 3h e 30min
07:54
Viriato Quintela lança farpa: «A Kina não é a boa pessoa que toda a gente pensa»
Hoje às 17:25
03:28
O tubarão ataca novamente: conheça os novos contemplados com o castigo no Big Brother Verão
Hoje às 17:14
03:08
Fogo no parquinho! Afonso Leitão dispara contra Viriato Quintela: «Tu cavas a tua sepultura»
Hoje às 17:02
13:23
Catarina Miranda dedica músicas com “recados” a Viriato Quintela. E ele confessa: “Estou a gostar”
Hoje às 16:57
01:44
Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa
Hoje às 16:15
06:35
Kina explode com Viriato Quintela: «Tu és um cobarde! Espetas a faca por trás»
Hoje às 16:13
04:02
Tensão na casa! Afonso Leitão questiona Kina sobre exclusão de Miranda das «Girl Power»
Hoje às 15:54
02:43
Kina faz confissão inesperada: «Eu tenho uma pessoa aqui que quero levar comigo para a vida»
Hoje às 15:43
07:04
Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz»
Hoje às 15:30
01:11
Catarina Miranda critica silêncio de Jéssica Vieira perante polémicas na casa: «Nunca abriu a boca, portanto consentiu»
Hoje às 15:22
02:41
Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!»
Hoje às 15:16
03:13
Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha»
Hoje às 15:13
01:33
Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso
Hoje às 15:06
04:15
Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade»
Hoje às 15:05
02:57
Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga»
Hoje às 14:56
03:42
Jéssica enerva-se com Afonso e manda tacada: «Odeio que tentem alterar a verdade»
Hoje às 14:52
01:39
A 'cusca' da casa volta a atacar: Miranda tenta ouvir a conversa do almoço de nomeados
Hoje às 14:39
01:18
Jéssica desfaz-se em elogios a vencedor do Big Brother: «Amava aquele homem, e quero conhecê-lo»
Hoje às 14:36
03:34
Concorrentes aproveitam o almoço de nomeados para revelarem quem acha que sai
Hoje às 14:34
01:29
A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas
Hoje às 13:00
01:47
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»
Hoje às 12:32
02:41
«O meu problema contigo não é o Afonso»: Miranda tenta justificar-se a Jéssica, mas acabam aos gritos
Hoje às 12:27
02:01
Jéssica confronta Miranda: «Tu detestas-me. O que tens comigo tem um nome, e chama-se Afonso»
Hoje às 12:17
05:55
Gritos e ataques pessoais! Ana não poupa Miranda: «Hás-de me explicar o teu sentido de amizade»
Hoje às 12:11
00:48
Miranda faz aviso a Ana: «Tu vais ficar mal na fotografia!»
Hoje às 12:11
05:55
Miranda dispara contra Ana: «Tenho pena de ti»
Hoje às 12:11
02:50
Afonso tece duras críticas a Ana e o clima aquece: «Faço exatamente o que a tua amiga faz!»
Hoje às 12:04
00:59
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»
Hoje às 11:47
02:02
Afonso não poupa Viriato: «Acho que tu estás interessado na Ana»
Hoje às 11:42
00:36
Afonso aproveita dinâmica para atacar Kina: «Anda com mentiras, a dizer que se passam coisas»
Hoje às 11:39
01:11
Avó Fonfon chega à casa e distribui farpas! A primeira visada foi Ana: «Tudo o que é demais, enjoa»
Hoje às 11:38
02:15
Vem aí uma banda 'made in' Big Brother Verão? Conheça as 'Las Patchangaz': e já têm um fã
Hoje às 11:34
00:59
A atrair boas energias: Ana e Kina começam a manhã com ritual de meditação e incensos
Hoje às 10:45
06:25
Afinal, qual a relação de Afonso Leitão com Daniela Santos? Marcelo esclarece
Hoje às 10:41
03:35
Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»
Hoje às 10:40
07:47
Cláudio Ramos implacável com concorrente do «Big Brother Verão»: «Tem atitudes machistas desde que entrou»
Hoje às 10:23
11:47
Opinião ou ataque? Frase polémica de Kina divide opiniões
Hoje às 10:19
04:04
Miranda desespera por Afonso: «Estou farta de fingir coisas, quero beijar-te»
Hoje às 09:25
03:39
Miranda provoca Afonso: «Bem podes pôr uma cruz na tua vida de solteiro»
Hoje às 09:20
03:27
Jéssica ataca Miranda: «Se ela pudesse escolher, mandava-me de vela. Isso só tem um nome»
Hoje às 09:13
06:09
Bola de berlim invade a casa e desestabiliza concorrentes com danças sensuais: Miranda não se conteve
Hoje às 09:10
01:23
Cândido provoca Daniela Santos: «Tu que já fizeste o test-drive, achas que o Afonso vale a pena?»
Hoje às 09:03
01:45
Daniela Santos implacável: «A Miranda é obcessiva, quer o Afonso à força, e ele dá abertura»
Hoje às 08:59
02:23
Mensagem do exterior gera discussão entre Afonso e Jéssica: «Tu não vais gostar que eu fale»
Hoje às 08:57
01:43
Daniela Santos lança farpa a Afonso: «Sempre que passam aviões (para a Miranda), ele muda»
Hoje às 08:49
02:26
«Graças às duas hienas»: Concorrentes desanimados por falharem prova semanal
Hoje às 08:45
03:52
Miranda atira-se a Afonso: «Achas bem as pessoas gastarem dinheiro connosco e não acontecer nada?»
Hoje às 08:38
01:03
«Já te disse, não quero nada disso»: Afonso furioso após tentativa de beijo de Miranda
Hoje às 08:30