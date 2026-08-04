Clima aquece: Afonso arrasa Sara após troca de nomeados

No Big Brother Verão, durante o Especial, após Sara ter usado o seu poder de troca e ter tirado Tatiana do leque de nomeados e colocado Afonso “na chapa”, o colega exalta-se com a concorrente.
Afonso acha que Sara devia logo dizer que o nomeou por ele ser mais fraco e não por nunca ter ido a nomeações. Pede para ela depois não ir para a cama dele com sorrisinhos. Afonso garante não estar chateado por estar nomeado e pede a Sara que vá lavar a loiça, mas a colega não gosta do comentário. No confessionário, Afonso diz que Sara o está a diminuir.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16