Clima aquece! Vanessa confronta Tatiana começando uma acesa discussão durante dinâmica

Numa dinâmica, Boris é chamado a escolher o concorrente que considera ser o mais desleal da casa. O concorrente aponta o nome de Íris, justificando a decisão com o facto de esta o ter nomeado como turista na gala anterior.

Pedro interrompe a dinâmica e revela que, para si, a pessoa mais desleal é Tatiana. O concorrente explica que, na semana passada, a concorrente considerou Sara uma aliada, mas acabou por nomeá-la diretamente.

Vanessa intervém e, apesar de compreender o ponto de vista de Pedro, discorda da opinião do concorrente. A troca de argumentos rapidamente sobe de tom e Vanessa e Tatiana acabam envolvidas num aceso bate-boca.

