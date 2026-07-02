Clima de provocação! Tatiana e Joaquim protagonizam frente a frente

O ambiente descontraído voltou a marcar a casa do Big Brother Verão. Enquanto Tatiana falava, Joaquim olhou de imediato para a colega e perguntou o que se passava, convencido de que ela o tinha chamado.

Perante a reação, Tatiana quis saber porque motivo Joaquim tinha respondido. O concorrente explicou que lhe pareceu ter ouvido "Quim", acrescentando, entre risos, que Tatiana nunca o chamaria dessa forma.

A partir daí, os dois entraram numa troca de provocações em tom de brincadeira. Joaquim chegou mesmo a dizer que é "um bocadinho igual" à colega, "mas com barba".

Sem perder a oportunidade para responder, Tatiana atirou, com ironia: "Deus sabe o que faz", provocando mais um momento divertido entre os concorrentes. Veja o vídeo.

