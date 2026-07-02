Clima de romance? Mariana Sá e Miguel trocam provocações antes de dormir

Antes de se deitarem, Mariana Sá ouviu Miguel queixar-se de dores nos pés e ofereceu-se para lhe colocar creme. O concorrente aceitou a ajuda e o momento acabou por evidenciar a cumplicidade entre os dois.

A conversa continuou em tom de brincadeira quando João Gomes disse a Miguel que, sempre que quisesse, saía da cama para que o colega pudesse dormir ao lado de Mariana Sá.

Pouco depois, Mariana mostrou-se surpreendida por Miguel dormir sem almofada. O concorrente aproveitou a deixa para responder, em tom provocador, que estava à espera que fosse ela a sua almofada.

João Gomes voltou a insistir que podia ceder o lugar, mas Mariana Sá recusou a sugestão e respondeu, entre risos, que "Miguel vai ter que trabalhar mais". A concorrente explicou ainda que o colega teria de a conquistar. Miguel não deixou a provocação sem resposta e rematou que Mariana está muito confiante e acredita que consegue tudo o que quer. Veja o momento.