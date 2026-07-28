Clima de tensão! Tatiana enfrenta Vanessa após polémica dos boatos

Depois do Almoço do Líder, Tatiana procura Vanessa para esclarecer a polémica relacionada com o alegado boato. A concorrente garante que nunca teve intenção de criar qualquer mal-entendido. Vanessa responde que Tatiana deveria ter maior noção do contexto em que está inserida.

Por sua vez, Tatiana diz não compreender porque motivo as suas palavras são sempre interpretadas da pior forma, defendendo que, se não existe qualquer sentimento envolvido, o assunto deveria ser desvalorizado.

Apesar da conversa, as duas não conseguem chegar a entendimento.