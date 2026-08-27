Clima entre Vanessa e Nuno cada vez mais tenso: «Fico um bocadinho desiludida»

No Big Brother Verão, Nuno entrega a Vanessa o peixe destinado a quem mais o desiludiu, no papel de tratador de golfinhos. Vanessa discorda e não consegue compreender como é que passado este tempo todo, ele continua a ter uma opinião tão distante do que ela é. Veja a troca de argumentos entre os concorrentes.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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