Clima ferveu e o motivo é a cozinha: «Eu despeço-me, acabou!»

No Big Brother Verão, Miguel reúne os colegas após João se ter “despedido” das suas funções nas tarefas da Cozinha. O Líder afirma que Tatiana e João tiveram uma má atitude e Sara critica a liderança de Miguel. Tatiana mete o seu trabalho à disposição de quem quiser assumir a função. Nuno diz que Miguel, enquanto Lider, é que deveria escolher quem quer na Cozinha. Vanessa critica a postura do colega e assume “tu vais papar vermelhos à pala disto”.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16