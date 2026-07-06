Com ciúmes, Raquel assume estar habituada a ser tratada como uma "princesa". E confronta Nuno

No Big Brother Verão, Raquel e Nuno conversam.

Tudo isto acontece no seguimento de uma gala intensa. Durante o intervalo da gala, Afonso brinca com Sara ao chamar-lhe “princesa”. Sara chama-o à atenção, pois não pode falar com os rapazes pois já se está a atirar “aos gajos delas”. Deixa claro que não quer saber de nenhum homem nesta Casa. Acrescenta que tem sido isto desde segunda-feira. Sara e Joana comentam que Raquel às vezes faz caras de nojo/desprezo e que apesar de Nuno estar sempre “na dele”, Raquel não lhe tira os olhos de cima. Depois, na Casa da Avó, Joana comenta “Deus me dê muita paciência” e explica que a Raquel “não lhe está a entrar. Tatiana diz que a Raquel é muito possessiva e Ana Luísa comenta que aquilo ainda “não é nada”, mas as restantes raparigas se sentem constrangidas por “chegarem ao rapaz”. Já Ventura acha que Sara se coloca “num sítio demasiado extremo” e Joana discorda. Tatiana relembra que eles não têm nada.