Na Gala do Big Brother Verão, Joana reage a boatos feitos acerca de si que envolvem Nuno. Veja tudo aqui.
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Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno
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Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno
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